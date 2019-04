Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Pedelac-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 07.04.2019, um 12.01 Uhr, wurde eine 61-jährige Pedelac-Fahrerin aus Herzebrock-Clarholz verletzt, als sie mit ihrem Pedelac zu Fall kam. Die Frau befuhr die B64 in Fahrtrichtung Westring und wollte in Höhe eines Bahnüberganges abbiegen, als sie mit dem Pedelac stürzte. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Frau verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

