Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Warendorf (ots)

Eine 70-jährige Telgterin fuhr am Samstag, 06.04.2019, gegen 18.39 Uhr, mit ihrem VW Polo in Telgte auf der Warendorfer Straße in Richtung Telgte. Ein 53-jähriger Telgter fuhr mit seinem Mercedes Sprinter hinter der 70-Jährigen her. In Höhe Delsener Heide beabsichtigte die 70-Jährige nach rechts abzubiegen. Der Fahrer des Sprinters bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Polo auf. Die 70-jährige Frau verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 8.500 Euro.

