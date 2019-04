Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, den 06.04.2019, um 11.09 Uhr, in Sünninghausen ereignete. Ein 26-jähriger Oelder befuhr mit seinem Audi A4 die Dorfstraße in Richtung Oelder Straße. Bei dem Versuch, nach links in die Faulbaumstraße abzubiegen, kam es zur Kollision mit dem überholenden Seat Ibiza eines 39-jährigen Beckumers. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam der 39-Jährige mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und prallte gegen die Fassade einer Gaststätte. Der 39-Jährige und seine 28-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der schwer beschädigte Seat Ibiza musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die Dorfstraße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett ab. Es entstand ein Sachschaden von 8500 Euro.

