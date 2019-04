Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 03.04.2019, um 11.37 Uhr, auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen ereignete, verletzten sich zwei Personen leicht. Eine 65-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw den Konrad-Adenauer-Ring. Hierbei bemerkte sie zu spät die auf ihrer Fahrspur vor einer Rotlicht zeigenden Ampel wartenden Pkw. Die 65-Jährige auf den Pkw eines 58-jährigen Ahleners auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieser auf den davor stehenden Pkw einer 50-jährigen Autofahrerin aus Drensteinfurt geschoben. Durch den Zusammenstoß erlitt die 65-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ein in dem Pkw des 58-Jährigen mitfahrendes, 13 Monate altes Kleinkind wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst entfernte zwei der beteiligten Fahrzeuge von der Unfallstelle. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 18.300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell