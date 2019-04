Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf - Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am 02.04.19, gegen 15.00 Uhr kam es in Warendorf auf der Oststraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 39-jährige Warendorferin fuhr auf der Oststraße in Richtung Innenstadt. Als sie an parkenden Fahrzeugen vorbeifuhr, kamen ihr zwei Radfahrer entgegen. Die zweite Radfahrerin, eine 75-jährige Warendorferin, wich nach rechts aus und stürzte. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

