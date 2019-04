Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - 15-jährigen niedergeschlagen und beraubt

Warendorf (ots)

Am 02.04.19, zwischen 10.30 Uhr und 12.15 Uhr kam es in Ahlen auf einem Fuß/Radweg neben der Guissener Straße zu einem Raub. Ein 15-jähriger Ahlener befand sich auf dem Nachhauseweg, als er von hinten einen Schlag auf den Hinterkopf erhielt. Der Ahlener wurde bewusstlos und kam auf dem Fuß- und Radweg zu Liegen. Als er erwachte, hatten ihm unbekannte Täter seine Geldbörse entwendet und den Inhalt des Schulrucksackes verstreut. Wer hat den Tathergang beobachtet oder kann Hinweise zum Täter geben? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell