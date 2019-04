Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Trecker Reifen sichergestellt - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 31.03.2018, um 03.20 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei fernmündlich mit, dass auf der Von-Nagel-Straße in Oelde ein größerer Reifen liegen würde. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort einen Traktor Reifen auf dem Gehweg vor. Es handelt sich um einen Reifen des Hersteller Taurus, Typ Energysaver Radial HAT mit der Größe 14.9 R 28. Im Inneren des Mantels befanden sich Reste feinkörnigen Sandes, wie er üblicherweise auf Spielplätzen vorkommt. Die Beamten stellten den Reifen, der offensichtlich gestohlen war, sicher. Bislang konnte der Reifen keiner Straftat zugeordnet werden. Wem ist der Reifen gestohlen worden? Wer hat in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen im Bereich der Von-Nagel-Straße beobachtet? Hinweise werden an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell