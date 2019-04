Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradeigentümer und Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Samstag, 23.03.2019, hielt sich einer Gruppe Jugendlicher gegen 02.15 Uhr auf der Gerichtsstraße in Ahlen auf. Ein Zeuge beobachtete, wie sich eine der Person aus der Gruppe zu Fuß entfernte und kurz darauf mit einem Fahrrad zurückkam. Dann sprangen mehrere Personen auf dem Fahrrad herum und man warf das Fahrrad gegen einen Baum. Anschließend entfernte sich die Gruppe. Die verständigte Polizei fand am Einsatzort ein schwarz-rotes Damenrad der Marke Hercules Freeway vor. Die Einsatzkräfte stellten das Rad sicher. Bislang konnte das Rad keiner Person und keiner Straftat zugeordnet werden. Wem ist das Fahrrad gestohlen worden? Wer kann Angaben zu dem Eigentümer des Rades machen? Wer hat die Gruppe Jugendlicher beobachtet und kann zur Identifizierung der Personen beitragen? Hinweise werden an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell