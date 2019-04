Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Zwei leicht Verletzte bei Kreuzungsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 01.04.2019, um 14.12 Uhr, ereignete sich auf der Glennestraße in Wadersloh ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Eine 25-jährige Autofahrerin aus Langenberg befuhr mit ihrem Pkw die Bornefelder Straße in Fahrtrichtung Wadersloh. Sie beabsichtigte die Glennestraße geradeaus zu überqueren. Hierbei kam es zum Zusammnestoß mit dem Pkw eines 59-jährigen Autofahrers aus Hövelhof. Dieser befuhr die Glennestraße in Fahrtrichtung Benteler. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrzeugführer leicht. Ein Abschleppdienst barg die beschädigten Pkw von der Unfallstelle.

