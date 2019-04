Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 01.04.2019, um 08.35 Uhr, auf der L 793 zwischen Westkirchen und Ostenfelde ereignete, verletzten sich eine Person schwer und eine leicht. Ein 44-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die L 793 aus Richtung Westkirchen kommend in Fahrtrichtung Ostenfelde. Hierbei geriet er aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Pkw einer 27-jährigen Autofahrerin zusammen. Diese befuhr die L 793 in entgegengesetzter Richtung. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Pkw des 44-jährigen in den Straßengraben, wo er zum Stilstand kam. Der Pkw der 27-Jährigen drehte sich um die Längsachse und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 44-Jährige schwer und die 27-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg die beiden Pkw von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Einsatzkräfte sperrten die L 793 für etwa eineinhalb Stunden.

