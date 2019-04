Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Diebstahl von Monitoren am Ahlener Bahnhof

Warendorf (ots)

Zwischen Freitag, 29.03.2019, 15:45 Uhr, und Sonntag, 31.03.2019, 22:30 Uhr, stahlen unbekannte Täter zwei Computermonitore aus einem Baucontainer am Ahlener Bahnhof. Zudem verursachten sie Sachschaden am Container. Die Polizei bittet um weitere Hinweise an die Polizeiwache Ahlen, Telefon: 02382/965-0.

Eingestellt von der Schülerpraktikantin Selenay Öcal

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell