Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf Freckenhorst, Erfolglose Flucht nach Fahren ohne Führerschein

Warendorf (ots)

Am Montag, den 01.04.2019, um 00:26 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Warsteiner die L793 von Freckenhorst in Fahrrichtung Everswinkel. Als er bemerkte, dass die Polizei ihn kontrollieren wollte, beschleunigte er seine Geschwindigkeit. Er fuhr mit bis zu 200 km/h in Richtung Everswinkel. In der Nähe der Zufahrt zur K3 hielt er mit dem Fahrzeug an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn und die 39-jährige Fahrzeughalterin aus Warendorf leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein.

Eingestellt von der Schülerpraktikantin Selenay Öcal

