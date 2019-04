Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. In Gewahrsam genommener Mann sollte befreit werden

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 31.3.2019 kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Busbahnhof an der Hans-Böckler-Straße in Beckum, bei der ein in Gewahrsam genommener Mann befreit werden sollte. Ein erheblich alkoholisierter 27-Jähriger beleidigte einen 61-jährigen Busfahrer und trat mehrfach gegen einen Bus. Bei der Kontrolle zeigte er sich auch gegenüber den Polizeibeamten verbal aggressiv und ging drohend auf sie zu. Die Einsatzkräfte brachten den Beckumer daraufhin zu Boden, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Der 27-Jährige wehrte sich mit Tritten dagegegen und wurde gefesselt. Familienangehörige kamen dazu und störten die polizeiliche Maßnahme erheblich. Als er im Steifenwagen saß, riss eine 21-Jährige die Tür auf, um den Beckumer zu befreien. Die Beamten drohten daraufhin den Einsatz von Pfefferspray an. Im Anschluss brachten die Einsatzkräfte den 27-Jährigen ins Gewahrsam, wo er mehrere Stunden blieb.

