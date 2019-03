Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Radfahrerin

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 30.03.2019, um 19.00 Uhr, ereignete sich in Ahlen eine Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Radfahrerin. Eine 22-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Karlstraße in Richtung Warendorfer Straße. Als ein BMW-Fahrer zunächst hupte und dann sehr dicht an ihr vorbeifuhr, erschrak die Radfahrerin und kippte mit dem Rad zur Seite. Hierbei verletzte sie sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Polizeibeamte entdeckten den BMW wenig später im Nahbereich. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell