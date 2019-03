Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte, Pkw entwendet und beschädigt stehen lassen

Warendorf (ots)

Gegen einen 15-Jährigen aus Telgte hat die Polizei Warendorf ein Ermittlungsverfahrens eingeleitet. Er steht im Verdacht, am 29.03.2019, gegen 17:00 Uhr, aus der Umkleidekabine der Sporthalle der Don-Bosco-Schule einen Schlüssel entwendet zu haben. Damit eignete er sich auf dem Parkplatz einen abgestellten VW Polo an, welcher später unter der Brücke am Emstor verschlossen und unfallbeschädigt aufgefunden wurde. Der tatverdächtige 15-Jährige war noch in der Nähe und der Schlüssel wurde in einem Versteck gefunden. Der Täter hatte ihn in einem Blumenkübel unter Laub abgelegt. Zeugen hatten die Autofahrt videografiert. Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02581/6000 zu melden.

