Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Warendorf (ots)

Am 29.03.2019 gegen 12:26 Uhr befuhr eine 80-jährige Telgterin mit ihrem Pkw die L 811 von Telgte in Richtung Alverskirchen. Sie beabsichtigte einen vor ihr fahrenden Lkw zu überholen. Zur selben Zeit befuhr eine 37-jährige Warendorferin mit ihrem Pkw, in dem sich ihr Ehemann und vier Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren befanden, die L 811 in in entgegengesetzter Richtung. Während des Überholvorganges kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch die 80-Jährige und die 37-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Zur weiteren Behandlung wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

