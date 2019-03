Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Hundehalter gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Halter eines weißen Hundes, der am Freitag, 29.3.2019, gegen 7.30 Uhr frei im Bereich der Straße Am Kollenbach in Beckum herumlief. In Höhe des Zementwerks sprang der Hund, Risthöhe etwa 80 Zentimeter, einen Fahrradfahrer an, der in Richtung Innenstand fuhr. Dadurch stürzte der 64-jährige Beckumer und verletzte sich leicht. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Halter des Hundes oder andere Personen, die Angaben zu dem Eigentümer machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

