POL-WAF: Telgte-Westbevern. Mit Tieflader Metallzaun beschädigt

Am Donnerstag, 28.3.2019, kam es gegen 8.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Grevener Straße in Westbevern. Der unbekannte Fahrer eines Lkws mit einem angehängten Tieflader, bog von der Grevener Straße nach links auf die Lengericher Straße ab. Dabei scherte das Heck des grünen Gespanns soweit aus, das es einen Metallzaun beschädigte. An dem Sattelanhänger soll ein ausländisches Kennzeichen mit dem Fragment KS angebracht gewesen sein. Wer kann Angaben zu dem Gespann sowie dem Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

