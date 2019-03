Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mutmaßlicher Ladiendieb flüchtig

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 27.3.2019 flüchtete ein mutmaßlicher Ladendieb gegen 16.55 Uhr aus einer Drogerie an der Lange Straße in Oelde. Der Gesuchte ist 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er hat einen dunklen Hautteint und trug einen drei-Tage-Bart sowie eine graue Mütze, eine Jeans und eine blaue Steppjacke. Auf dieser befand sich auf der Rückseite ein "V-Streifen" in rot/weiß. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell