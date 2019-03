Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Täter kam in der Mittagspause

Warendorf

Am Dienstag, 26.3.2019, brach ein unbekannter Mann um 13.35 Uhr in eine Metzgerei an der Straße Großer Kamp in Ostbevern ein. Ein durch die Geräusche aufmerksam gewordener 32-Jähriger schaute im Erdgeschoss nach. Dort entdeckte er den Tatverdächtigen, der daraufin flüchtete.

Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß, zwischen 35 und 40 Jahre alt, hatte einen Dreitagebart und ein ungepflegtes Aussehen. Der Mann hat circa 10 Zentimeter lange, dichte, schwarz-grau-mellierte Haare und trug einen blauen Stickpullover sowie einen oliv-grünen Parker.

Wer hat den flüchtigen Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu seiner Person machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

