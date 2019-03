Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde/Kreis Warendorf. Über ein Dutzend Anrufe von falschen Polizeibeamten

Am Montag, 25.3.2019 meldeten sich über ein Dutzend Bürgerinnen und Bürger aus Oelde bei der Polizei, die im Laufe des Nachmittags Anrufe von sogenannten "falschen" Polizeibeamten erhielten. Bereits in den vergangenen Tagen mehrten sich die Hinweise auf solche Anrufe aus anderen Städten und Gemeinden des Kreises.

Die Masche ist immer ähnlich. Angerufen werden überwiegend Seniorinnen und Senioren. Der vermeintliche Polizeibeamte stellt sich vor und gibt an von einer örtlichen Polizeidienststelle zu stammen. Oftmals wird die Legende durch eine lokale Vorwahl und die 110 untermauert In einigen Fällen sind auch Frauen als Betrügerinnen aufgetreten. Er oder sie macht auf einen bevorstehenden Einbruch aufmerksam und erfragt Details zu Vermögenswerten sowie Zuhause gelagerten Wertgegenständen. Den Angerufenen wird vorgegaukelt, dass ihr Geld und ihre Wertgegenstände Zuhause sowie in der Bank nicht sicher seien. Damit sollen sie überzeugt werden, einem "falschen" Polizeibeamten die Sachen auszuhändigen.

Die Polizei rät: Beenden Sie solche Telefonate und gehen Sie nicht auf die Forderungen ein. Informieren Sie die Polizei über die Anrufe. Händigen Sie niemals Unbekannten Bargeld und Wertgegenstände aus. Sprechen Sie mit Angehörigen über die Betrugsmasche.

