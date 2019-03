Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde - zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, den 25.03.2019, gegen 13:25 Uhr fuhr ein 81-jähriger Diestedder mit seinem Renault die Lange Straße in Diestedde in Richtung Beckum. Der 81-jährige beabsichtigte in Höhe der Kreuzung Lange Straße/Kettelerstraße nach links in die Kettelerstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen auf der Langen Straße entgegenkommenden 50-jährigen Opel-Fahrer aus Lippetal. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung Lange Straße/Kettelerstraße vollständig gesperrt. Die Unfallbeteiligten wurden leichtverletzt mittels Rettungswagen in naheliegende Krankenhäuser gebracht.

