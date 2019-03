Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Funkenflug dürfte Stroh in Brand gesetzt haben - Ergänzung zur Pressemittteilung vom 22.03.2019, 22:33 Uhr

Warendorf (ots)

Nach den Ermittlungen der Polizei dürfte Funkenflug den Brand des Stallgebäudes am Freitag, 22.3.2019, gegen 16.45 Uhr in Ostbevern-Brock verursacht haben.

Ein 65-Jähriger flammte am Nachmittag auf einer gepflasterten Fläche Unkraut ab. Durch eine Unachtsamkeit geriet eine Hecke in Brand. Dadurch entstand Funkenflug, der das in dem oberen Bereich des Stalls gelagerte Stroh in Brand gesetzt haben dürfte. Das Feuer griff auf das angrenzende Wohnhaus über, welches nicht mehr bewohnbar ist. Durch den Brand verendeten etwa 100 Schweine. Der Sachschaden wird auf über 500.000 Euro geschätzt.

