Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto nach Verkehrsunfall sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.3.2019, kam es gegen 4.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße in Ahlen. Ein Unbekannter befuhr mit einem VW Golf die Landstraße in Richtung Ahlen. Nach einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über den Pkw. Das Fahrzeug geriet auf den Grünstreifen, in den Graben, überschlug sich zwei Mal und blieb auf dem Dach liegen. Ein hinter dem VW Golf fahrender 19-Jähriger aus Bochum und seine zwei Begleiter halfen den drei Insassen aus dem Golf, die augenscheinlich unverletzt waren. Dann setzte sich das Trio in einen vermutlich silbernen Mercedes und fuhr in Richtung Ahlen davon.

Der Bochumer hatte vor dem Verkehrsunfall beobachtet, wie der Fahrer des Mercedes den VW Golf überholt hatte. Der 19-Jährige hatte den Eindruck, dass beiden Fahrzeuge "zusammen" gehörten. Erste Ermittlungen verliefen negativ.

Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.500 Euro.

Personen, die Angaben zu dem Verkehrunfall machen können, werden gebeten sich an die Polizeiwache Ahlen zu wenden, Telefon 02382/965-0.

