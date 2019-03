Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. In Leitplanke gefahren und geflüchtet.

Warendorf (ots)

Am 23.03.2019 gegen 05:54 Uhr befuhr ein 30-jähriger Sassenberger mit seinem Pkw die B 475 aus Richtung Warendorf kommend in Richtung Füchtorf. Im Bereich der Hesselüberquerung, in einer dortigen leichten Rechtskurve, geriet er kurz auf den linken Fahrstreifen, übersteuerte, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Leitplanke. Trotz eines nicht ganz unerheblichen Sachschadens entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte im Zuge der polizeilichen Ermittlung und Fahndung angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand und behauptete, diesen Zustand erst nach dem Unfallereignis herbeigeführt zu haben, erfolgte die Entnahme zweier Blutproben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

