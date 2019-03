Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens

Warendorf (ots)

Am Freitag, 22.03.2019, gegen 16.45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Ostbevern-Brock gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Brand des Schweinestalls, der im weiteren Verlauf auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Ein 65-jähriger Bewohner des Hofes wurde leicht verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Durch das Feuer verendeten etwa 100 Schweine. Zur Sicherung der Wasserversorgung für die Löscharbeiten wurde die Kreisstraße 34 voll gesperrt, der Verkehr wurde über Wirtschaftswege abgeleitet. Angaben zur Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell