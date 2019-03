Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. Zaunelemente demontiert und gestohlen

Warendorf (ots)

Zwischen Montag, 18.03.2019, und Donnerstag, 21.03.2019, demontierten unbekannte Täter mehrere angeschraubte Zaunelemente am Gelände des Regenrückhaltebeckens Am Eschkamp in Westbevern-Vadrup und stahlen diese. Der oder die Täter begaben sich zum Gelände des Regenrückhaltebeckens. Hier demontierten sie mehrere Doppelstabmatten des Zaunes in der Größe von 2,5 Meter mal 1,8 Meter. Auf Grund der Größe der Elemente und des Gewichts nutzten der oder die Täter für den Abtransport offensichtlich ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.ded entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell