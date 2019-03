Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Erheblichen Sachschaden verursacht

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 20.3.2019, gegen 22.10 Uhr, auf der B 54 in Rinkerode verursachte der Fahrer eines Pkws erheblichen Sachschaden, der auf 80.000 Euro geschätzt wird. Ein 22-jähriger Dortmunder befuhr mit einem Auto die B 58 von Ascheberg in Richtung Drensteinfurt. An der Kreuzung zur B 54 bog er nach links in Richtung Münster ab. Dabei verlor der Dortmunder die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen Bäume und blieb auf dem rechten Radweg stehen. Bei dem Verkehrunfall wurden mehrere Bäume, einge Kunststoffrohre einer Baustelle sowie der hochwertige Pkw beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell