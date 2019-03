Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 20.3.2019, verletze sich eine Fahrradfahrerin gegen 6.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße in Ahlen leicht. Die 58-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Walstedder Straße in Richtung Weststraße. Als die Ahlenerin im Kreisverkehr die Einmündung der Hammer Straße passierte, stieß sie mit dem Pkw eines 64-Jährigen zusammen, der in den Kreisverkehr einfuhr. Daraufhin stürzte die Ahlenerin. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde wegen eines platten Reifens abgeschleppt. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.600 Euro.

