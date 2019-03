Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. 65-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 19.03.2019, um 07.05 Uhr, in der Bauernschaft Loburg in Ostbevern ereignete, verletzte sich ein 65-jähriger Autofahrer schwer. Der 65-jährige Autofahrer aus Greven befuhr mit seinem Pkw einen unbenannten Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Loburg in Fahrtrichtung B 51. Er hielt seinen Pkw an der rechten Fahrbahnseite an, stieg aus und begab sich hinter sein Fahrzeug. Zeitgleich befuhr ein 19-jähriger Ostbeveraner mit seinem Pkw den Wirtschaftsweg in gleiche Fahrtrichtung. Der junge Mann übersah aus ungeklärter Ursache den stehenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Dabei wurde der 65-Jährige, der hinter seinem Pkw stand, zwischen den Pkw eingeklemmt. Hierbei verletzte er sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell