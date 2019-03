Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Abiegeunfall auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße

Warendorf (ots)

Am Montag, 18.3.2019, ereignete sich gegen 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße in Ahlen. Ein 22-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Emanuel-von-Ketteler-Straße und bog nach links in die Ostbredenstraße ab. Dabei kam es zum Zusamenstoß mit einem entgegen kommenden 57-jährigen Autofahrer aus Hamm, der sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Die Autos mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es aufgrund der einspurigen Verkehrsführung zu Behinderungen. Wegen auslaufender Betriebsstoffe zog die Polizei Kräfte der Feuerwehr unterstützend hinzu.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell