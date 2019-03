Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugen nach Ladendiebstahl gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 18.3.2019, gegen 13.05 Uhr hielten sich zwei unbekannte Frauen in einem Discounter an der Rhedaer Straße in Oelde auf. Sie versteckten Waren in ihrer Kleidung und flüchteten trotz der Aufforderung im Geschäft zu bleiben. Eine Angestellte folgte einer Tatverdächtigen bis zu einer Tankstelle, wo die Frau in einen silbernen Audi stieg. Als der Beifahrer die nachfolgende Angestellte erblickte, stieg er aus und zog ein Messer. Dann entfernte sich der Pkw, an dessen Steuer ein Mann saß. Wer kann Angaben zu dem Auto oder den Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell