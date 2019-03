Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mit Fahrzeug über Mittelinsel des Kreisverkehrs gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 18.3.2019, gegen 4.00 Uhr kam es im Kreisverkehr "Brulands Eck" in Beckum zu einem Alleinunfall. Ein 37-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Auto die B 58 aus Richtung Autobahn kommend. Zunächst fuhr der Mann mit seinem Pkw über die Mittelinsel und blieb dann in einer der Fahrbahn angrenzenden Böschung stehen. Die Einsatzkräfte bemerkten Alkoholgeruch im Atem des 37-Jährigen und ließen ihn einen Vortest durchführen. Dieser war mit 0,96 Promille positiv. Als weitere Folge ließen die Beamten dem Autofahrer eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt, es entstand Sachschaden von rund 11.500 Euro.

