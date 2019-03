Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auf Auffahrunfall folgte Blutprobe

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 17.3.2019, kam es gegen 13.05 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B 51 in Telgte. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Auto an der Kreuzung Westbeverner Straße auf den Pkw eines 54-jährigen Ennigerlohers auf, als dieser wegen des Wechsels der Ampel von grün auf gelb abbremste. Die zu der Unfallaufnahme hinzugezogenen Polizisten bemerkten bei dem Telgte rAtemalkohol und ließen ihn einen Vorstest durchführen. Aufgrund des positiven Ergebnisses folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Der stark beschädigte Pkw des 62-Jährigen wurde abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell