Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Praxis

Warendorf (ots)

Zwischen Donnerstag, 14.03.2019, 22.30 Uhr, und Freitag, 15.03.2019, 05.30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räume einer Physiotherapiepraxis auf dem Ostwall in Warendorf ein. Der oder die Täter brachen in den Räumen zwei Schränke auf und durchsuchten diese ebenso wie weitere Schränke. Mit einer blauen Geldkassette als Beute flohen die Täter unerkannt. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

