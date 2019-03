Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Aufmerksame Zeugin beobachtet Fahrraddiebe

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 14.03.2019, um 10.50 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei zwei verdächtige Jugendliche am Bahnhof in Telgte. Die beiden hätten sich auffällig für die im Bereich des Bahnhofs abgestellten Fahrräder interessiert. Kurz darauf seien die beiden Jugendlichen mit Fahrrädern in Richtung Innenstadt gefahren. Die Einsatzkräfte konnten in Bahnhofsnähe zwei Personen zu Fuß antreffen, auf die die Beschreibung der Verdächtigen zutraf. Die beiden Jugendlichen aus Münster im Alter von 15 und 16 Jahren gaben auf Vorhalt zu, kurz zuvor zwei Fahrräder am Bahnhof gestohlen zu haben. Diese fanden die Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe wieder auf. Die Beamten leiteten gegen die beiden Jugendlichen ein Strafverfahren ein.

