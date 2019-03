Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auffällige Fahrweise durch Zeugen gemeldet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 13.3.2019, fiel Verkehrsteilnehmern gegen 9.10 Uhr ein vor ihn auffällig fahrendes Fahrzeug auf der Landstraße von Freckenhorst in Richtung Münster auf. Im weiteren Verlauf der Fahrt bog die teilweise mittig oder auf der Gegenfahrbahn fahrende Frau auf die L 811 in Richtung Telgte ab. Die von den Zeugen informierte Polizei hielt die Autofahrerin in Höhe Berdel an. Bei der Kontrolle ließen die Beamten die 55-Jährige einen Atemalkoholtest durchführen. Dieser wies einen Wert von 1,52 Promille auf, so dass für die Ennigerloherin eine Blutprobe folgte. Des Weiteren stellten die Polizisten den Führerschein der Frau sicher.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell