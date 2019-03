Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Aufmerksame Zeugen meldeten Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 11.3.2018 beobachtete ein Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der Straße Orkotten in Telgte. Ein vor dem Münsteraner fahrender Lkw samt Anhänger hatte Container geladen. Bei einem dieser Container stand die Klappe senkrecht hoch, so dass der Fahrer mit dem Fahrzeug in Höhe des Gildewegs gegen den Masten der Fußgängerampel fuhr. Kurz darauf hielt der 59-Jährige an und schloss die Klappe. Obwohl ihn der 32-jährige Zeuge aufforderte das Kommen der Polizei abzuwarten, fuhr der Ennigerloher weiter. Bei der Verkehrsunfallunaufnahme wurde bekannt, dass auch an der Alverskirchener Straße zwei Ampelmasten beschädigt worden waren. Zeugen konnten Angaben zu dem Kennzeichen des Lkws machen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich in allen Fällen um das gleiche Fahrzeuggespann handelte. Die Polizisten suchten die Firma auf, wo sich der Fahrer aufhielt und stellten seinen Führerschein sicher.

