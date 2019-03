Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Eine leichtverletzte Fahrzeugführerin, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Montagnachmittag (11.03.2019) um 14.15 Uhr an der Hammerstraße in Ahlen ereignete.

Ein 47-jähirger Mann aus Ahlen und eine 69-jährige Sendenhorsterin befuhren von der Hammer Straße kommend, den Kreisverkehr "Buschhoffskreisel" in Fahrtrichtung Kapellenstraße. Verkehrsbedingt musste die Frau ihr Fahrzeug abbremsen. Der Ahlener bemerkte diesen Umstand zu spät und fuhr auf den PKW der Frau auf. Diese wurde leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden, den die Polizei auf 500 Euro schätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell