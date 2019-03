Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeuge meldete Sachbeschädigung durch mehrere Personen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 8.3.2019, stellte ein Ahlener gegen 22.50 Uhr einen beschädigten Speigel eines Autos an der Parkstraße in Ahlen fest. Der 24-Jährige hatte den Pkw wenige Minuten zuvor dort abgestellt und wurde wegen des entstandenen Lärms auf die Situation aufmerksam. Er sah drei Jugendliche und sprach diese auf die Sachbeschädigung an. Das Trio flüchtete daraufhin über die Wallstraße in Richtung Realschule.

In der Nacht zu Samstag, 9.3.2019, beschädigten bislang Unbekannte mehrere Fahrzeuge in Ahlen. Darunter ein Wohnmobil an der Von-Geismar-Straße, einen BMW an der Straße Im Elsken und einen Suzuki Swift an der Rottmannstraße. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zwischen den Taten ein Tatzusammenhang besteht. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

