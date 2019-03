Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Personen überprüft, die versuchten Fahrzeuge anzuhalten

Warendorf (ots)

Am Samstg, 9.3.2019 erhielt die Polizei den Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug an der Keitlinghauser Straße, nahe der Oelder Autobahnauffahrt. Die Beamten überprüften die drei Insassen, 19, 22 und 24 Jahre alt aus Duisburg, die sich dort zwischen 13.15 Uhr und 14.15 Uhr aufhielten. Nach Angaben der Männer würden sie eine Tankstelle suchen. Das Trio soll den Hinweisen nach aus dem Fahrzeug heraus versucht haben, andere Autofahrer zum Anhalten zu Bewegen. Strafanzeigen, die mit diesem Vorgehen im Zusammenhang stehen könnten, sind bislang nicht bekannt. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden, Telefon 02522/915-0.

