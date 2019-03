Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Aufmerksame Zeuginnen verhinderten scheinbar einen Fahrraddiebstahl

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 10.3.2019, sprachen Zeuginnen gegen 8.55 Uhr eine Streife der Polizei auf der Warendorfer Straße an und machten Angaben zu einem möglichen Fahrraddiebstahl. Zwei Männer trugen abwechselnd ein Pedelec auf der Bahnhofstraße, welches zuvor auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes stand. Die Beamten konfrontierten die Männer, 27 und 39 Jahre alt mit dem Tatverwurf. Diesen wiesen die beiden Oelder von sich. Die Einsatzkräfte überprüften die Personalien der Tatverdächtigen und brachten das Pedelec an den ursprünglichen Abstellort zurück.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell