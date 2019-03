POL-WAF: Oelde. Unbekannter berührte junge Frau unsittlich

Polizei Warendorf

Am Sonntag, 10.3.2019, ging eine junge Frau in Oelde gegen 20.05 Uhr vom Bahnhof über die Warendorfer Straße in Richtung Berliner Ring. Sie bemerkte, dass ihr ein Unbekannter folgte. Dieser sprach sie in Höhe der Unterführung in schlecht zu verstehendem Deutsch an. Die 26-Jährige lehnte den Kontakt ab und entschloss sich daraufhin die Straßenseite zu wechseln, um ein Lokal zu betreten. Kurz bevor sie dieses erreichte, fasste der Fremde ihr an das Gesäß.

Der Gesuchte ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, sei arabischen Typus, hat schwarze Haare und trug zu dem Zeitpunkt einen Dreitagebart. Der Unbekannte war mit einer dunklen Regenjacke bekleidet und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

