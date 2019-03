Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Nach Randale ins Polizeigewahrsam gebracht

Warendorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (10.3.2019) randalierte ein 26-Jähriger bei seiner Rückkehr nach Hause und verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber mehreren Familienmitgliedern an der Straße Lohheide in Ostbevern. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte nahmen den renitenten, stark alkoholisierten jungen Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten mit und brachten ihn ins Gewahrsam. Wenige Stunden zuvor war der 26-Jährige bereits Beteiligter einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Lokal an der Bahnhofstraße gewesen. Dort wollten ihn Rettungskräfte aufgrund eines körperlichen Zusammenbruchs behandeln, was der 26-Jährige nicht zuließ. Er verhielt sich gegenüber den Hilfskräften als auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und unkooperativ. In einem für ihn günstigen Moment flüchtete der Ostbeverner vom Einsatzort. Die Beamten leiteten gegen ihn zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein und entließen ihn nach seiner Ausnüchtung aus dem Gewahrsam.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell