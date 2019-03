Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Fahrzeugführer eines schwarzen Pkws gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrzeugführer eines schwarzen Pkws, der am Freitag, 8.3.2019, gegen 20.30 Uhr die Straße Klingenhagen in Sassenberg passierte. Zu diesem Zeitpunkt überquerte eine 14-Jährige ihr Fahrrad schiebend die Straße an der für sie grün zeigenden Fußgängerampel. Der unbekannte Fahrzeugführer erfasste mit dem Pkw das Hinterrad des Fahrrads der Sassenbergerin, wodurch diese stürzte und sich leicht verletzte. Der oder die Flüchtige kam aus Richtung Versmold und fuhr in Richtung Innenstadt weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

