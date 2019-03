Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen: Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Samstag, 09.03.2019, gegen 20:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ostbredenstraße eine 15-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Die junge Ahlenerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Parkplatz und wurde dabei von einem ausparkenden roten VW Golf angefahren. Der Fahrer des Pkw (untersetzt, dunkelblondes Haar, Bart) setzte anschließend seine Fahrt fort ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Die 15-jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei bittet den Fahrzeugführer oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell