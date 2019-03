Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten - Vollsperrung der B64

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ereignete sich am Freitag, den 08.03.2019, um 15.15 Uhr, auf der Bundesstraße 64 in Höhe der Raestruper Kraftfahrerkapelle. Ein 50-jähriger Telgter befuhr mit seinem Pkw die B64 in Richtung Warendorf. An der Kraftfahrerkapelle beabsichtigte er, nach links auf die Straße Am Raestruper Bahnhof abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Warendorf bemerkte dieses Fahrmanöver zu spät und fuhr auf den Pkw des 50-Jährigen auf. Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 12000 Euro. Die Polizei musste die B64 für die Dauer der Unfallaufnahme komplett sperren.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell