Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Angriff auf Kurierfahrerin misslingt

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 08.03.2019, um 11.15 Uhr, griffen zwei vermummte Täter eine Kurierfahrerin eines Geldinstituts an. Der Sachverhalt ereignete sich auf einem Parkplatz an der Warendorfer Straße in Ahlen. Die 67-Jährige, die kein Geld transportiert, war gerade in ihr Fahrzeug eingestiegen, als die Unbekannten plötzlich auftauchten. Bevor die Täter auf ihr Opfer weiter einwirken konnten, gelang es der 67-Jährigen, ihr Fahrzeug von innen zu verschließen und die Örtlichkeit zu verlassen. Die beiden Unbekannten flüchteten daraufhin fußläufig in Richtung Innenstadt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

