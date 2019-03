Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mutmaßlicher Ladendieb in Untersuchungshaft Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Wa-rendorf

Warendorf (ots)

Seit Donnerstag, 07.03.2019, befindet sich ein mutmaßlicher Ladendieb auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster in Untersuchungshaft. Zeugen beobachteten einen jungen Mann, der sich auf einem Parkplatz an der Wilhelmstraße in Warendorf in verdächtiger Weise die geparkten Fahrzeuge anschaute. Im weiteren Verlauf konnte beobachtet werden, wie der Verdächtige vor einem Geschäft ausgestellte Waren in seinen Rucksack packte. Die verständigte Polizei traf den Mann auf dem Parkplatz an und nahm ihn vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten sie weiteres Diebesgut sicher. Dieses hatte der 25-jährige Warendorfer zuvor in anderen Geschäften gestohlen. Beamte der Kriminalpolizei führten den Tatverdächtigen am Donnerstag, 07.03.2019, einer Amtsrichterin am Amtsgericht Warendorf vor. Diese folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls und ordnete die Untersuchungshaft an.

