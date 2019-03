Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Blutentnahme und Führerschein nach Verkehrsunfallflucht sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 07.03.2019, um 17.25 Uhr, ereignete sich am Kreisverkehr Hammer Straße/Walstedder Straße in Ahlen eine Verkehrsunfallflucht. Eine zunächst unbekannte Autofahrerin befuhr den Kreisverkehr und wollte diesen an der Hammer Straße verlassen. Hierbei überfuhr sie mit ihrem Pkw die dortige Querungshilfe für Fußgänger und prallte gegen ein hier aufgestelltes Verkehrszeichen. Dieses schleuderte gegen den Pkw eines 24-jährigen Autofahrers. Er beabsichtigte von der Hammer Straße kommend in den Kreisverkehr einzufahren und wartete vor dem Fußgängerüberweg. Die Autofahrerin entfernte sich über die Hammer Straße von der Unfallstelle. Der 24-Jährige folgte dem Pkw und konnte diesen mit der Fahrerin auf der Hammer Straße antreffen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 46-jährige Autofahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Sie brachten die Frau zur Polizeiwache Ahlen, ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der Frau sicher.

